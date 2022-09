Poco dopo le 23 i carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti – allertati dal 112 – al pronto soccorso dell’ospedale CTO per un minorenne ferito da colpi d’arma da fuoco.

Il ragazzo – trasportato in ospedale da ignoti – è un 17enne di Scampia e poco prima era stato colpito da due colpi d’arma da fuoco alla spalla destra e all’inguine.

Non è in pericolo di vita. La vicenda al momento non è chiara ma dai primi accertamenti pare che il luogo dell’evento sia via Pino Puglisi (Rione Don Guanella-quartiere Scampia) dove i Carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno rinvenuto e sequestrato 4 bossoli 9×17. Indagini in corso.

seguono aggiornamenti

