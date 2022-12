Agguato di camorra in serata in provincia di Napoli. A Monteruscello, quartiere di Pozzuoli, due giovani di 21 e 17 anni sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco nel rione Reginelle. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia locale che stanno ricostruendo l’accaduto.

Stando a quanto riporta Cronacaflegrea.it, uno dei due feriti si troverebbe in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un proiettile alla schiena. Entrambi i giovani sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Uno dei due feriti, riporta sempre il portale flegreo, è il figlio di un ras del quartiere, legato a un nuovo gruppo malavitoso che si contrappone con lo storico clan dei Longobardi-Beneduce.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo