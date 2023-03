Agguato a Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli, dove poco dopo le 20 di mercoledì 8 marzo un uomo è stato ucciso in strada a colpi d’arma da fuoco. La vittima è il 26enne Antonio Bortone, originario di Frattamaggiore e già noto agli archivi delle forze dell’ordine. Sarebbe stato raggiunto da più proiettili ed è morto nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

L’agguato, secondo quanto riferito dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, è avvenuto in via Solimena. Sul posto i militari dell’Arma impegnati nei rilievi e nel ricostruire la dinamica di quello che sembra essere un omicidio riconducibile alla criminalità organizzata.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona ed eventuali testimonianze delle persone presenti al momento dell’entrata in azione dei killer.

Un altro aspetto al vaglio degli investigatori è quanto avvenuto poco dopo le 21 all’ospedale Giuseppe Moscati di Aversa (Caserta), distante circa sei chilometri da Sant’Antimo. Un 29enne, anche lui pregiudicato, è giunto al pronto soccorso con ferite d’arma da fuoco. Non si esclude che i fatti possano essere collegati. Al momento l’uomo non è in pericolo di vita

