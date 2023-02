Un uomo di 39 anni è stato raggiunto, in circostanze ancora da chiarire, da un proiettile alla schiena in quello che sembra essere a tutti gli effetti un agguato di matrice camorristica. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 di martedì 28 febbraio in via Adriano, nel Rione Traiano (frazione del quartiere Soccavo) a Napoli.

L’uomo, Pietro Marasco, già noto alle forze dell’ordine e residente nel vicino quartiere di Pianura, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Assistito dai medici non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sull’agguato sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo