Partirà a settembre il progetto “Aiutaci ad aiutare San Lorenzo”. Il progetto coinvolgerà volontari e persone assistite da diverse associazioni di quartiere con l’obiettivo di recuperare le diverse aree del quartiere. Ad annunciare la novità è Retake Roma, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook: a piazza dei Siculi è stato infatti firmato il Protocollo d’Intesa con il Municipio II che consente l’avvio del piano.

Un’opportunità di integrazione per le persone in difficoltà

“Ogni settimana, senza fissa dimora e altri soggetti fragili verranno coinvolti in attività di cura del verde e di pulizia dei luoghi, anche per poter apprendere delle competenze utili a cercare poi un lavoro e a reinserirsi nella società” si legge sul post di Retake Roma. Un’iniziativa che contribuirà quindi al benessere della cittadinanza a all’integrazione delle persone fragili in un quartiere che deve spesso affrontare problemi relativi al decoro urbano.

Francesca Elisa Leonelli, presidente dell’associazione impegnata attivamente da anni nella cura dei beni comuni, ha così commentato l’iniziativa: “Retake ha nei suoi scopi sociali l’obiettivo di far vivere i luoghi della città. Questa collaborazione fra più realtà associative e le istituzione è già una vittoria, perché tanti attori con competenze diverse hanno deciso di fare sistema con l’obiettivo di aiutare le persone più fragili a sentirsi parte del territorio che condividiamo con loro.” Oltre a Retake Roma e al Municipio Roma II, aderiscono al progetto “Aiutaci ad aiutare San Lorenzo” anche ENGIM, Esercito della Salvezza, Parrocchia San Tommaso Moro e Vitattiva.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti