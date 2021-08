“Vi prego, aiutatemi a ritrovare mio marito. Il suo telefono è irraggiungibile dal 17 agosto”. A lanciare questo disperato appello è Tiziana Passaniti per la sparizione di Mohamed Arfauoi, 41 anni, originario della Tunisia. Da circa un mese l’uomo si era trasferito in Alto Adige per lavoro, lasciando la moglie a Reggio Calabria: era alla ricerca di un appartamento in modo che lei potesse raggiungerlo.

Il racconto della moglie

“Lui si è trasferito a Bolzano da poco più di un mese per lavoro. Io sono rimasta a Reggio Calabria, mentre lui è partito per cercare lavoro ed una casa in affitto in maniera tale che potessi raggiungerlo e trasferirci definitivamente” spiega la moglie. Mohamed aveva trovato lavoro presso l’azienda Mebo Coop, nella raccolta differenziata. L’ultima videochiamata la sera del 17 agosto, poco prima delle 19: da quel momento il telefono risulta irraggiungibile.

“Ho chiamato la polizia di Bolzano, che ha inviato due operatori a verificare se mio marito si trovasse ancora nell’appartamento dove occupava un posto letto, ma è stato loro detto che mio marito ha fatto le valigie ed è andato via” sottolinea Tiziana Passaniti. Una circostanza che lei ritiene “impossibile” perché, appena due giorni prima, il marito aveva pagato la mensilità per il suo posto letto e stava andando ad iscriversi in una scuola guida.

Secondo quanto riferito dalla moglie tramite l’appello lanciato sui social, Mohamed qualche giorno prima di sparire nel nulla aveva avuto una discussione con un coinquilino: “Ho delle registrazioni whatsapp dove si sente mio marito parlare di questo episodio con altri coinquilini” racconta.

La descrizione di Mohamed

Tiziana Passaniti ha fatto regolare denuncia di scomparsa in questura a Reggio Calabria: al momento la sparizione resta avvolta nel mistero. Mohamed Arfauoi è alto 175 cm, ha corporatura normale e capelli neri un po’ mossi e corti. Segno particolare: una cicatrice sul labbro superiore, sul lato destro.

La moglie invita chiunque abbia delle informazioni ad avvisare subito le forze dell’Ordine.

