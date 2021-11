Andrea Lo Cicero cerca Miriam: l’ex pilone, campione indimenticato della Nazionale italiana di rugby, tra gli anni ’90 e gli anni 2000, ha lanciato il suo appello tramite i suoi canali social. Una storia commovente: “il Barone”, com’era soprannominato Lo Cicero, si riferisce a una sua esperienza quando faceva il volontario per la Croce Rossa.

“Sperando che la condivisione social mi possa aiutare. Vi racconto una delle esperienze più belle, toccanti, emozionanti della mia vita, far nascere una bimba prematura. Da volontario della Croce Rossa Italiana”, ha scritto Lo Cicero sui suoi canali social. Riportando anche i dati di Miriam alla nascita: 3,350 kg per 50 centimetri di lunghezza.

“Avevo 19 anni durante un servizio in ambulanza – ha spiegato l’atleta – In questa foto mi trovo nel reparto di ostetricia di Catania, il mattino dopo aver soccorso la mamma di questa bellissima bimba Miriam, 3,350 kg, 50cm. Questi dati non li dimenticherò. Era il 1995, Catania, periodo inizio primavera, ospedale Santo Bambino. SPERO CHE UN GIORNO IO POSSA INCONTRARE MIRIAM. Augurandomi che qualcuno possa in qualche maniera aiutarmi”. Allegata al post sui social una foto dell’epoca con il rugbista con in braccio la neonata. “A 19 anni, nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Catania, il mattino dopo aver soccorso la mamma della piccola Miriam che quella notte nacque prematura”.

Oggi la bambina dovrebbe avere 26 anni. Lo Cicero ha collezionato 103 presenze in Azzurro e partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby. Si è ritirato nel 2013. È appassionato id vela e giardinaggio. Ha intrapreso anche la carriera televisiva come conduttore per Sky e per Gambero Rosso. Per un breve periodo Lo Cicero era stato considerato vicino al Movimento 5 Stelle: il suo nome venne ipotizzato all’interno della giunta dell’ex sindaca Virginia Raggi, nel 2016. Poi non se ne fece nulla.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

