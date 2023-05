Galeotta fu la marijuana. Alla soglia dei suoi 80 anni, Al Bano svela alcuni retroscena sui motivi della sua separazione da Romina Power. Un matrimonio durato 29 lunghi anni e interrotto a causa del vizietto della Power. Il problema, rivela Al Bano, fu la marijuana. Quella robaccia che Romina “fumava anche quattro volte al giorno e che la rese irriconoscibile”.

Nell’intervista per il settimanale Oggi, Al Bano ha parlato del rapporto con Romina Power, sua ex moglie dopo il divorzio ufficializzato nel 2012. I due cantanti si sono separati nel ’99 e una delle cause furono gli spinelli. La rivelazione inedita: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.”

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato anche degli inizi della loro storia: si incontrarono per la prima volta nel 1967, sul set del film Nel sole. Nel ’69 iniziò la loro relazione: “Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia”. Non conosceva la famiglia Power, prima di incontrare Romina: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.

