Alberto di Monaco è stato un playboy di fama internazionale, qui tutte le donne conquistate negli anni dal principe di Montecarlo. Ma forse non tutti sanno che tra le sue conquiste c’è anche la nostrana Patrizia Pellegrino.

Una liaison principesca quella vissuta dalla giovane partenopea che sul suo cammino, a Venezia, si è ritrovata il bel principe monegasco, col quale è scattato subito un feeling immediato, tanto che lei gli avrebbe ricordato anche sua madre Grace Kelly:

“Hai lo stesso sorriso di mia mamma”

Quando l’ho incontrato in discoteca me lo sono sbranata viva con gli occhi, con le movenze. Mi sentivo felice, sai quando dici” ho raggiunto il top”. E lui mi ha invitato a pranzo, mi disse “hai lo stesso sorriso di mia mamma” e lì sono morta. Abbiamo iniziato una storia d’amore che è durata circa un anno tra alti e bassi.

I presupposti per una storia, quindi, c’erano tutti, ma alla fine è stato Alberto di Monaco a tirarsi indietro, come racconta Patrizia Pelligrino che si è vista sfumare davanti agli occhi il sogno di diventare membro di una casata reale: “Non avrei potuto diventare principessa perché sono uscite sui giornali delle foto piccanti e lui ha detto “non posso permettermi di rivederti, ho bisogno di una donna di un certo livello e tu hai fatto foto osè”. Ho pianto, ma poi non ci ho più pensato perché mi sono fidanzata con il mio ex marito. L’ho rivisto a un premio recentemente e ha rilasciato un’intervista solo a me”.

Tutte le donne del Principe Alberto di Monaco

Cecilia Peck attrice, regista e produttrice

Uno dei primi flirt di Alberto di Monaco è stato quello con Cecilia Peck. Erano gli anni ’80 e il futuro sovrano rimase folgorato dall’attrice, regista e produttrice. Suo padre, Gregory Peck, era un grande amico di Grace Kelly.

La modella Janice Dickinson negli anni ’80

Il principe Alberto, all’inizio degli anni ’80 ebbe anche una fugace relazione con la modella, celebre in quel periodo, Janice Dickinson

Catherine Oxenberg: Amanda Carrington nella soap opera Dynasty

Tra le donne che ebbero una storia con Alberto di Monaco c’è anche l’attrice Catherine Oxenberg, famosa per aver interpretato Amanda Carrington nella soap opera Dynasty. Una curiosità: essendo la figlia della Principessa Elisabetta di Yugoslavia, ha sangue blu.

Catherine Alric: l’attrice francese

Si dice che la relazione tra Alberto e l’attrice francese Catherine Alric fosse finita per le infedeltà di lui. In base a quanto raccontato nel libro ‘Grace of Monaco: The True Story’, la donna si sarebbe stancata delle attenzioni del fidanzato verso le altre donne. E avrebbe restituito al mittente i fiori di scure e anche un biglietto con scritto: ‘L’amore senza fedeltà è come un fiore senza sole’.

John Adams Morgan: The Real Housewives of New York City

Prima ancora di sposare John Adams Morgan e recitare nel reality The Real Housewives of New York City, Sonja Morgan ebbe una storia con Alberto di Monaco. Anche in un episodio dello show ne parla.

Cathy Lee Crosby: 10 anni più grande di lui

Pare che Alberto di Monaco abbia avuto un flirt anche con l’attrice Cathy Lee Crosby. I due si conobbero in occasione di un torneo di tennis a Monaco nel 1979. Grace Kelly, pare, non approvasse perché lei era più grande di lui di dieci anni.

Brooke Shields: a un torneo di tennis nel 1979

Secondo alcuni insider ci fu un fugace incontro anche tra Alberto di Monaco e Brooke Shields. I due si incontrarono a un torneo di tennis nel 1979 e non resistettero alla tentazione di un flirt.

Deborah Moore: la figlia di Roger Moore

Roger Moore, celebre ex James Bond sul grande schermo, era molto amico dei Grimaldi. Pare che tra le conquiste di Alberto ci sia stata anche la figlia dell’attore americano, Deborah, quando era un ventisettenne single.

Fiona Fullerton: nel film di James Bond “Licenza di uccidere”.

Nel periodo in cui frequentava Deborah Moore, ironia della sorte, Alberto di Monaco ebbe una fugace relazione con Fiona Fullerton, diventata famosa per aver recitato nel film di James Bond “Licenza di uccidere”.

Patrizia Pellegrino: la soubrette italiana

Nel 1983 il principe Alberto ebbe una love story con la soubrette italiana Patrizia Pellegrino. Lei, anni dopo, lo definì un “meraviglioso amante”.

Claudia Schiffer: una delle top model più famose al mondo Tra le donne famose che ebbero una storia con Alberto ci fu la super top Claudia Schiffer. Una relazione mai confermata ma su cui ci sono stati molti rumours. Kylie Minogue: il sovran provò a toccarle il sedere Alberto di Monaco non ha resistito al fascino di Kylie Minogue. La cantante australiana ha raccontato che il sovrano provò a toccarle il sedere.

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo