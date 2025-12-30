Soltanto poche ora fa Alfonso Signorini si era auto-sospeso da Mediaset, ora arrivano conferme su un’indagine in corso nei suoi confronti per il reato di violenza sessuale ed estorsione. Nel registro della procura di Milano, il nome del giornalista e conduttore tv figura già da giorni dopo la denuncia depositata alla vigilia di Natale dall’ex partecipante al Grande Fratello, Antonio Medugno, tiktoker concorrente nel 2022, sulla scia della polemica sollevata da Fabrizio Corona che aveva insinuato le richiesta di favori sessuali in cambio di un ingresso garantito da Signorini nella casa del Grande Fratello.

Alfonso Signorini, il caso Grande Fratello smosso da Corona

In un video pubblicato da Corona lo scorso 15 dicembre, l’ex re dei paparazzi parlava di ‘avances a candidati’, mostrando chat private e immagini a contenuto sessualmente esplicito come la chat intima tra Signorini e lo stesso Medugno. Pubblicazioni che sono costate a Corona una querela per revenge porn. Assieme all’auto-sospensione cautelativa da Mediaset (“chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni”, ha precisato l’azienda), Signorini è fuggito anche dai social, chiudendo i suoi account ormai presi di mira, interrompendo di fatto anche la programmazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarebbe dovuta partire il 2 marzo 2026.

Alfonso Signorini, due avvocati per difendersi

Per difendere le sue ragioni, Signorini si affiderà a due avvocati di peso, come rende noto Repubblica: Daniela Missaglia e Domenico Aiello. La prima, civilista, ritroverà Corona a processo dopo aver assistito nella separazione la sua ex moglie, Nina Moric, in una rosa di casi di divorzio che hanno coinvolto anche Ricucci e Anna Falchi e Gigi Buffon e Alena Seredova. Il secondo, penalista, è stato invece il legale di Roberto Maroni ed è attualmente difensore di Mario Venditti, accusato di corruzione per un filone del caso Garlasco.

