Si terrà Giovedì 26 Marzo, alle ore 16, presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP) di Pozzuoli (Via Campi Flegrei, 34 – Comprensorio Olivetti), l’evento dal titolo “Sovranità Tecnologica Europea e rinascita del Cuoio Made in Italy”, in memoria del Prof. Luigi Nicolais. Il titolo richiama l’ultimo contributo scientifico del Prof. Nicolais pubblicato sulla rivista CMC – Cuoio, Pelli, Materie Concianti a cura della SSIP.

La cerimonia sarà un momento di alto valore istituzionale e scientifico, dedicato alla memoria del compianto Prof. Luigi Nicolais, già Consigliere della Stazione, scienziato di fama mondiale e instancabile promotore del dialogo tra ricerca accademica e sistema industriale. Nel corso dell’evento sarà inoltre intitolata al Prof. Nicolais l’aula del “Politecnico del Cuoio”, quale segno di riconoscenza e memoria duratura del suo impegno a favore della ricerca, della formazione e dell’innovazione e sarà presentato il numero n. 3-2025 della rivista scientifica CPMC.

Nel corso dell’evento, ci sarà il vernissage della mostra La Concia ad Arte a cura della Fondazione De Chiara De Maio. Le opere in pelle del Progetto visivo di Gerardo A. Russo sono state realizzate con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale impiegati nel processo creativo per generare immagini, visioni e suggestioni. Attraverso questo dialogo tra tecnologia e artigianato, la pelle viene reinterpretata come uno spazio di sperimentazione visiva e culturale.

Alla Cerimonia, sono stati invitati rappresentanti del Governo, delle Istituzioni regionali e locali, nonché i massimi esponenti del mondo accademico e industriale campano e i familiari del Prof. Nicolais.

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