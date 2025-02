L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 annuncia con determinazione la propria partecipazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. La nostra associazione sarà presente con liste completamente autonome, rappresentando una scelta di indipendenza e trasparenza che mette al centro i bisogni e le aspirazioni della categoria giornalistica.

Da anni Giornalisti 2.0 si impegna a promuovere il valore del giornalismo contemporaneo, affrontando le sfide che i professionisti del settore incontrano ogni giorno: la tutela della libertà di stampa, il riconoscimento del giusto valore al lavoro giornalistico e l’adattamento alle trasformazioni tecnologiche e culturali. La nostra candidatura rappresenta un passo decisivo per portare queste istanze nelle sedi istituzionali dell’Ordine.

Un progetto autonomo, una voce indipendente.

La decisione di presentarci con liste autonome riflette la nostra visione: un Ordine che sia realmente rappresentativo delle esigenze e delle sfide che affrontano oggi i giornalisti, lontano da logiche partitiche o di schieramento. Giornalisti 2.0 punta a un confronto costruttivo, ma fermo, con tutte le componenti del settore, portando avanti una visione inclusiva e moderna.

I punti chiave della nostra proposta. Tra le priorità che ci impegniamo a perseguire:

Maggiore attenzione alla formazione professionale continua e all’adeguamento delle competenze nel panorama digitale.

Difesa dei diritti dei giornalisti freelance e precari, troppo spesso dimenticati.

Più trasparenza nella gestione dell’Ordine, per rafforzare la fiducia degli iscritti.

Promozione di politiche di sostenibilità economica per i piccoli editori e le realtà indipendenti.

“Invitiamo tutti i colleghi giornalisti a unirsi a noi in questo percorso di rinnovamento e a sostenere la nostra visione partecipando attivamente alle prossime elezioni, ha detto Maurizio Pizzuto, Presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0”.

