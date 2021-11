È stato trovato senza vita nella sua abitazione a Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, Daniele Sansone. Aveva 35 anni e faceva l’allenatore. La tragedia intorno alle 11:00 di ieri, lunedì 29 novembre. Sansone era originario di Napoli, precisamente del quartiere di Barra, nell’area orientale del capoluogo campano.

Sansone era stato difensore del Calerno. Aveva allenato diverse squadre giovanili a Reggio, Montecchio e a Mandrio di Correggio. Da alcuni anni viveva a Reggio, a Pieve Modolena, non lontano da dove viveva la sorella. Viveva per il calcio e aveva una passione molto forte per l’Argentina: si sentiva molto legato al Paese sudamericano. Ancora da chiarire le ragioni del decesso. Probabilmente solo un’autopsia potrebbe chiarire le cause della tragedia improvvisa. “Una tragedia la sua perdita, era un amico speciale. Ha giocato come difensore a Calerno cinque anni fa. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, prima con una squadra di giovani a Reggio, poi a Montecchio con gli under 16. Adesso allenava a Mandrio di Correggio sempre una squadra di ragazzi. La notizia ci ha lasciati tutti senza parole – il cordoglio dell’allenatore del Calerno Calcio Ernesto Brescia alla Gazzetta di Reggio – Io non so dove vanno le persone quando muoiono ma so dove restano. E tu, amico mio resterai per sempre nel mio cuore. Hasta el final Hermano. Siempre”.

L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel comune di circa 10mila abitanti. A dare l’allarme alle forze dell’ordine gli amici e la sorella del 35enne, preoccupati dal prolungato silenzio. Non lo sentivano dal giorno prima, da domenica. Sansone è stato trovato privo di vita, sul letto, nella sua abitazione, dopo l’irruzione di vigili del fuoco con gli agenti della squadra mobile. Inutili i soccorsi, per l’allenatore non c’era più nulla da fare per il 35enne. La notizia si è presto diffusa in Val d’Enza e quindi a Napoli.

“È scomparso ieri mattina Daniele Sansone. Apprendiamo oggi tristemente della scomparsa del nostro ex difensore Daniele Sansone. Ti vogliamo ricordare così, con l’ultimo messaggio lasciato al vice mister proprio qualche giorno fa. Buon viaggio Carajo”, il cordoglio della dirigenza della Calerno Calcio. Dolore espresso anche dalla società di Barra, la ASD Barone Calcio: “La Asd Barone Calcio si stringe al grande dolore della Famiglia Sansone per la prematura ed assurda scomparsa di Daniele ragazzo eccezionale, ex istruttore della nostra scuola calcio ed amico della famiglia Barone e di molti istruttori della Barone Calcio. Ciao Daniele”. Il cordoglio dell’US Reggio Calcio: “Siamo tutti addolorati per la scomparsa di mister Daniele Sansone. Al centro della foto nella sua ultima partita con la Reggio Calcio 2006 nel torneo vinto a Cavriago nel 2019. Oggi il nostro amico Daniele era ad insegnare calcio con gli amici del USD Virtus Mandrio. Un grosso dolore per tutti, Daniele l’avevamo incontrato poche settimane fa al corso Inter organizzato sul nostro impianto, sempre entusiasta e con tanta voglia di migliorarsi … Ciao Daniele”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano