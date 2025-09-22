Una forte perturbazione atlantica sta facendo dimenticare l’anticiclone che ha dominato il meteo degli ultimi giorni, riportando molte zone d’Italia in pieno clima autunnale. Le piogge più intense hanno colpito la Liguria, dove è stata proclamata allerta arancione, soprattutto l’area di confine con il Piemonte: l’Erro è in piena e il Bormida è esondato a Cairo Montenotte dopo un violento temporale autorigenerante che solo di recente ha iniziato ad attenuarsi. Nell’entroterra savonese, a Dego, il Pollovero è straripato e una frana caduta sulla provinciale 29 ha isolato alcuni residenti. In quasi tutta la regione le scuole resteranno chiuse oggi, lunedì 22 settembre, in seguito all’allerta arancione per temporali emanata da Arpal e molti sindaci hanno già disposto o stanno predisponendo ordinanze per sospendere le lezioni a titolo precauzionale.

Allerta maltempo anche in Piemonte e Lombardia

Il maltempo sta colpendo duramente anche il Piemonte – in allerta gialla – e la Lombardia. È stata interrotta la circolazione ferroviaria tra Torino e Savona e tra Savona e Alessandria, sempre in zona Cairo Montenotte. Un intenso temporale con raffiche fino a 60 km/h, nella serata di domenica, ha interessato il Torinese portando circa 50 mm di pioggia sul capoluogo.

Allerta maltempo in Toscana

Il peggioramento è iniziato già ieri sera sul Nord-Ovest, con fenomeni localmente violenti che nella notte si sono estesi alla Lombardia e all’alta Toscana, dove le precipitazioni e i temporali si sono intensificati dalle prime ore del mattino. Coinvolta anche la Sardegna settentrionale, in particolare la zona di Sassari.

