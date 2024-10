Il maltempo fa tremare la Liguria. Incessante la quantità d’acqua che in queste ore si sta abbattendo sulla regione dopo i temporali già abbondanti della settimana scorsa. Tanti i torrenti esondati nel Savonese dove nella giornata di oggi a rompere gli argini sono stati prima il Ferrania e poi il Bormida, a rischio invece il torrente Nimbalto, bloccato in maniera precauzionale. Proprio a Savona è costante il monitoraggio del Letimbro, in piena.

Il maltempo continuerà a interessare la regione per tutta la giornata. Dopo l’allerta gialla prevista per oggi, ne è stata emessa una nuova per domani, giovedì 17 ottobre. A partire dalle 9, l’allerta passerà da gialla ad arancione (il livello più alto per i temporali) sui bacini di dimensioni piccole e medie del centro e del levante. Dalle 15, l’allerta arancione si estenderà ai bacini di grandi dimensioni del levante, sia quelli costieri che quelli interni, con particolare attenzione al rischio idrologico.

Treni fermi e tratti d’autostrada interrotti

Situazione delicata sull’autostrada A10 Genova-Savona, dove è stata necessaria la chiusura temporanea dal primo pomeriggio fino alle 16:30 del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, e dove si sono formati dieci chilometri di coda.

La circolazione ferroviaria sulla linea Ventimiglia-Genova è stata interrotta a partire dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Sono stati richiesti interventi dei tecnici di Rfi per ripristinare il traffico ferroviario. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi.

Domani scuole chiuse a La Spezia, su ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini. Chiusi anche ascensori pubblici, aree giochi e cimiteri, mercati ambulanti e il trenino turistico per tutto il giorno.

