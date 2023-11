La tempesta atlantica Ciaran è arrivata in Italia. Particolarmente colpite le regioni del Nord e del Centro tirrenico, al centro delle perturbazioni almeno fino a venerdì. Le precipitazioni saranno abbondanti su Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo l’esondazione del Seveso a Milano, è ancora allerta meteo sui fiumi.

La tempesta Ciaran in Europa

Negli ultimi giorni la tempesta Ciaran ha devastato l’Europa occidentale, causando almeno sette vittime e ferendo decine di persone. Piogge torrenziali e venti fino a 200 km orari che hanno provocato danni, interruzioni di elettricità per milioni di persone e diverse vittime in Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Germania.

L’allerta in Veneto

Per domani la situazione più critica sembra essere in Veneto dove è stata diramata l’allerta rossa. Le scuole rimarranno chiuse nei comuni della provincia di Belluno e nelle aree interessate delle province di Treviso, Vicenza e Verona.

Il presidente della Regione Luca Zaia ha sottolineato che la fase critica sarà questa sera, per poi “sgonfiarsi” domani. Ma nelle prossime ore “sono previste precipitazioni anche di 130-150 millimetri in 24 ore, e venti con raffiche fino a 100-130 chilometri all’ora”.

L’allarme per l’Adige

Il fiume Adige è attenzionato da giorni. Il livello si è alzato e si è resa necessaria di nuovo la chiusura del Ponte Nuovo a Verona, dopo quella di martedì, dove si stanno svolgendo dei lavori con i cantieri. Il governatore Zaia ha spiegato che in caso di nuova piena, potrebbe essere riaperta la galleria scolmatore dell’Adige, per far defluire l’acqua nel Lago di Garda.

Scuole chiuse in tutta Italia

Oggi e domani le scuole nelle ex province di Gorizia, Udine e Pordenone sono state chiuse. Stessa sorte per gli istituti a Muggia. L’allerta meteo è di colore rosso. In Toscana scuole chiuse anche a Massa Carrara, Pontremoli, Fosdinovo, Licciana Nardi, Fivizzano, Villafranca in Lunigiana, Bagnone e Viareggio.

Pure in Campania scatta la misura per evitare guai peggiori. A Napoli scuole di ogni ordine e grado chiuse, dopo l’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi. Così come a Torre del Greco, Benevento, Caserta e Salerno.

Redazione

Luca Sebastiani