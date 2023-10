Nelle prossime ore è prevista una piena del fiume Adige. Per questo a Verona, Ponte Nuovo è stato chiuso sia al transito delle auto che per i pedoni fino al primo pomeriggio.

Chiuso Ponte Nuovo

Per ovviare alla chiusura di Ponte Nuovo, è stata aperta la Ztl in modo da far defluire il traffico vicino alla zona. L’accesso nella zona a traffico limitato rimarrà aperto fino alla fine della situazione di emergenza.

I rischi derivano soprattutto dal cantiere e dal ponteggio installato sotto le arcate. L’acqua, a causa delle forti piogge nelle ultime ore, è arrivata a lambire proprio le arcate. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare camminate e corse nelle zone più basse del letto dell’Adige in vista della piena.

L’uomo soccorso sull’isolotto dell’Adige

In mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Lupatoto (Verona) per aiutare un uomo rimasto bloccato su un isolotto del fiume Adige. L’uomo è stato sorpreso da una piena improvvisa ed è stato necessario l’intervento degli elisoccorritori con il verricello e di un gommone con gli operatori speleo alpino fluviali.

Il maltempo in Alto Adige

La situazione dei corsi d’acqua in Alto Adige sta leggermente migliorando, secondo i vigili del fuoco. Ma rimangono sotto osservazione dopo che nella notte è stato attivato il servizio anti-alluvioni lungo il fiume Adige, nei distretti di Merano, Bolzano e Bassa Atesina. Diverse le segnalazioni e i piccoli interventi per allagamenti e inondazioni.

