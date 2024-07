L’Etna continua l’attività eruttiva, con tanto di emissione di cenere vulcanica. È allerta rossa per l’attività del vulcano dal cratere Voragine dell’Etna, con una nube vulcanica che questa mattina si è alzata per otto chilometri di altezza, e che dalla notte scorsa vede la presenza di fontane di lava.

Etna, pioggia di cenere lavica su Catania

I primi effetti si sono visti a Catania e alcuni centri abitati della provincia, su cui ha piovuto cenere lavica. I cittadini sono stati sorpresi da questa particolare pioggia, dovendosi coprire alla bene e meglio, tra ombrelli, buste di plastica e ripari di emergenza. Tra l’altro sempre in questi giorni, come ricorda Catania Today, è in corso” la rimozione della cenere dalle strade di Catania: secondo le ultime stime fornite dal comune, sono state già raccolte 1200 tonnellate e le operazioni di spazzamento si protrarranno per altre 3 settimane. Tempi che potrebbero ancora dilatarsi alla luce dei nuovi accumuli, che si spera siano inferiori all’eruzione dello scorso 4 luglio”. L’attività del vulcano è testimoniata dai valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema, registrati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Etna, cenere sull’aeroporto: voli sospesi

Altra importante conseguenza tocca all’aeroporto di Catania. Lo scalo della città siciliana è stato interessato dalla pioggia di cenere lavica e per questo ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza. L’annuncio è arrivato dalla Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania ha comunicato che a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Quando riprenderanno le operazioni? Ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. Quindi per adesso i voli sono sospesi, con conseguenti cancellazioni e dirottamenti su altri scali. Tanto che la Sac ha invitato i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.

Etna, la nube vulcanica e i boati

L’Etna quindi continua la sua attività, con una nube vulcanica alta otto chilometri. Ma oltre alla nube che si staglia dal vulcano attivo più alto d’Europa ci sono anche forti boati, emessi dai crateri sommitali, che si sentono anche a Catania. Resta su valori molto alti il tremore vulcanico, anche se sembra abbia cominciato a decrescere.

