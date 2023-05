Sul palco saliranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Tutti uniti per la Romagna.

Il segno che la musica e i suoi protagonisti possono creare momenti importanti di solidarietà e di aiuto concreti. È questo lo spirito che anima “Italia Loves Romagna“, il concerto-evento in programma il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione.

Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate. Le parole del sottosegretario Gianmarco Mazzi: “Due gli obiettivi: raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”.

Pausini il 5 agosto all’Autodromo Ferrari

“Italia Loves Romagna” non sarà l’unico evento di solidarietà. Anche i sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Città metropolitana di Bologna, e i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini hanno lanciato un appello, a cui ha subito aderito Laura Pausini, per mettere in scena un grande evento di raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione.

Si chiamerà Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert e si terrà il 5 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nell’ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni. La Pausini ha anche annunciato che devolverà l’intero cachet di tre concerti a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione