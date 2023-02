È la serie tv del momento: così tanto successo che il cast arriverà sul palco del teatro Ariston, nella quarta serata del Festival di Sanremo, a cantare la sigla di Mare Fuori. I primi sei episodi della terza stagione, distribuiti in anteprima sulla piattaforma Raiplay, hanno fatto registrare oltre otto milioni di visualizzazioni a meno di 24 ore dall’uscita. Record per la piattaforma. Su Rai2 andranno in onda a partire dal 15 febbraio. La serie tv è letteralmente esplosa come un fenomeno cult da quando le prime due stagioni erano finite su Netflix. “Cantare a Sanremo? Un’emozione enorme. Avevo in programma di riprendere a fare concerti, ma non immaginavo di ritrovarmi direttamente sul palco dell’Ariston”.

A cantare, la voce portante della canzone, è Matteo Paolillo, salernitano, attore e cantante, che quella traccia l’ha scritta. Il testo “l’ho scritto un po’ per gioco mentre giravamo la prima serie. L’ho inviato a vari amici del cast su whatsapp ed è arrivato anche al regista. Gli è piaciuto e l’ha scelto. Effettivamente a Liberato mi accomuna una certa ricerca elettronica sui pezzi. In generale mi interessa tutta la nuova scena musicale napoletana, dai Co Sang ai Foja, anche se sono più vicino ai rapper”, ha detto in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Gli inizi in una piccola compagnia di recitazione nel salernitano, gli studi a Roma al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti e al Centro Sperimentale di Cinematografia dove si è diplomato, il debutto nel 2016 in una puntata di Don Matteo. È diventato noto al grande pubblico nel 2020, proprio con Mare Fuori, in cui veste i panni di Edoardo. “Per me Eduardo non è il ‘cattivo’, quando interpreto un personaggio cerco di capire il suo contesto, le sue motivazioni. Non recito la ‘cattiveria’ di Eduardo, ma il suo abbandono, la sua solitudine, che sono gli elementi da cui nasce il male”.

Paolillo ha recitato anche in tv con Vivi e Lascia Vivere di Pappi Corsicato e al cinema con Famosa di Alessandra Mortelliti. Del 2020 il suo esordio con il primo disco da solista, Icaro, il nome con cui era noto nel mondo del freestyle. Del 2021 il singolo ‘O mar fa paura. Una carriera in ascesa, seppure agli inizi, e a Napoli già non può praticamente viverci. “Il punto è che qui hanno visto tutti Mare fuori e non riesco a fare un passo senza essere fermato. Non fraintendetemi, è una sensazione bellissima. Ma non sempre c’è il tempo di fermarsi con tutti, fare i selfie eccetera”.

Quanto la serie è diventata un cult, così la canzone che fa da sigla è diventata un tormentone. Cantata da Paolillo con il cast della Serie con Raiz, già voce degli Almamegretta, è stata confezionata con Lorenzo Gennaro e Stefano Lentini. Il testo:

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

