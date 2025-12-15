L’Alopecia Areata è una patologia autoimmune caratterizzata dalla presenza di chiazze (al cuoio capelluto, volto e corpo) prive di peli che può arrivare fino alla loro assenza totale. Tale patologia ha un impatto fortissimo sulla qualità di vita, sulle attività di relazione e lavorative, sul benessere psico-fisico dei pazienti.

“La ricerca scientifica ha consentito di introdurre da alcuni anni nuove terapie a base di piccole molecole (jak-inibitori) che agiscono in maniera selettiva e sicura sul meccanismo patogenetico della malattia” – afferma la Dott.ssa Paola Nappa, Responsabile della U.O.C. di Dermatologia clinica della A.O.U. Federico II – Questo nuovo approccio terapeutico, infatti, rappresenta un’importante occasione per il paziente candidato a tale terapia”.

Il 19 dicembre 2025 è in programma l’iniziativa “Alopecia Areata Day” E’ la settima giornata italiana dedicata ai pazienti affetti da questa patologia, che potranno accedere senza appuntamento per consulenze gratuite. “L’Università Federico II rinnova con entusiasmo la sua partecipazione a questa iniziativa che si conferma un appuntamento fondamentale di divulgazione e sensibilizzazione: un momento di incontro per offrire a tali pazienti così delicati chiarimenti e per chi ne avesse bisogno la completa presa in carico” – continua la Dott.ssa Paola Nappa.

L’appuntamento è alla Clinica Dermatologica Federico II (Edificio 10, Secondo Piano, Stanza J) di via Pansini 5 a Napoli. Fermata navetta n. 12 dalle ore 15 alle ore 18.

Gli appuntamenti in tutta Italia, 35 gli ospedali che hanno aderito all’iniziativa:

