Amedeo Goria, noto giornalista, ha spesso attirato l’attenzione per la sua vita sentimentale movimentata. Dopo una lunga carriera in televisione e con importanti testate italiane, la sua vita privata ha suscitato interesse, specialmente per la relazione con Vera Miales, di 31 anni più giovane, e per il matrimonio con Maria Teresa Ruta, finito a causa delle sue ripetute infedeltà. Goria ha ammesso il dispiacere per l’umiliazione inflitta alla Ruta, riconoscendo di aver gestito le sue relazioni con superficialità.

Amedeo Goria e le duemila amanti

È diventato famoso anche per la sua “agendina nera”, in cui annotava i nomi di circa duemila amanti, indicando con crocette ciò che aveva vissuto con ciascuna. E recentemente nonostante le critiche ricevute, continua a ricevere richieste di aiuto da parte di donne in difficoltà, spiegando che i suoi contatti sono di persone comuni, non influenti. Un’abitudine – quella a tradire – “Probabilmente ereditata da padre”, come ha raccontato in un’intervista a Repubblica. “Faceva il medico, era un farfallone. Io Certamente non ero Brad Pitt, grazie alla notorietà, ho avuto maggiore facilità nell’incontrare persone dell’altro sesso”, racconta.

Goria ha raccontato tante curiosità sulla sua carriera giornalistica. Dall’incontro con Berlusconi “Ecco Goria della Rai – disse il Cav. Amedeo, so che con lei posso parlare non solo di calcio”. E ancora “Fui io a dare a Maria Teresa l’indirizzo di Paolo Rossi, che lei voleva intervistare per Tuttosport. Paolino era un mio grande amico: anche a lui piacevano le belle donne e quando mi vedeva neanche mi salutava, si metteva immediatamente a ridere per la mia fama”.

Maria Teresa Ruta e i tradimenti scoperti

In un’intervista al Corriere della Sera, la compagna di Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera e della sua vita sentimentale. Secondo la Ruta, si è trattato certamente di un matrimonio d’amore, ma col senno di poi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ai comportamenti infedeli di Goria, che spesso si verificavano durante le trasferte lavorative. “Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre”. La conduttrice ha rivelato di aver scoperto alcune delle scappatelle del marito attraverso scontrini trovati sotto il tergicristallo dell’auto, bigliettini di donne come Jeannette e Jasmine, e una celebre agenda nera di cui parlavano i colleghi, che lui teneva nascosta e che lei riuscì a vedere una volta.

La fedeltà di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa ha poi descritto questa agenda, che conteneva più di duemila contatti di donne incontrate da Goria, accompagnati da punteggi. Ha ammesso di essersi forse concentrata troppo sul lavoro, lasciando spazio alle sue infedeltà, ma ha anche sottolineato come Goria fosse spesso galante con altre donne, anche in sua presenza. Nonostante le crisi matrimoniali, la Ruta ha detto di essere sempre rimasta fedele, anche quando le tentazioni non le mancavano. Ha ammesso di essersi invaghita un paio di volte durante la crisi coniugale, ma di non essere mai andata oltre.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco