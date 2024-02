Ulteriore scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi, stavolta sul piano economico. Al centro della disputa conti finanziari del capitano e l’assegno di mantenimento per i figli. La tensione tra i due prosegue dopo la decisione dei giudici di assegnare a Blasi e ai figli un mantenimento mensile di 12.500 euro e il conflitto sembra irreversibile, con Blasi che accusa Totti di sperperare denaro al casinò, affermando che avrebbe speso un totale di 3 milioni 324 mila euro tra settembre 2020 e settembre 2023 lamentandosi di presunti ritardi nel versamento del mantenimento.

Ilary guadagnerebbe più di Totti

Secondo quanto riportato da La Verità inoltre, molti dei conti correnti accesi dall’ex numero 10 sarebbero stati nascosti al Tribunale. Per affrontare la questione economica, verranno esaminati i patrimoni di entrambi. Ilary – stando a quanto sostenuto da Francesco – potrebbe guadagnare di più del numero 10, con liquidità significativa nei suoi conti correnti e società a lei riconducibili. Totti potrebbe chiedere una riduzione degli alimenti in futuro, ma nega le cifre suggerite dall’ex moglie. La questione riguardo un presunto ‘abbandono’ in Hotel di Isabel (la figlia di 7 anni) in Hotel viene respinta, sostenendo che non c’è stata alcuna denuncia di abbandono di minore.

La responsabilità del tradimento

Nel frattempo piovono smentite dai cari di Francesco, e per stabilire le responsabilità del tradimento, l’attenzione si concentrerà sulle presunte relazioni extraconiugali di entrambi. Blasi chiamerà in causa Noemi Bocchi come la causa della fine del matrimonio, e Totti ha chiesto che Cristiano Iovino, il personal trainer che ha dichiarato di aver avuto una relazione con Blasi, venga convocato come testimone.

Intanto però la causa di separazione continua. Il giudice Simona Rossi, che ha fissato la prossima udienza al 31 maggio 2024, ha deciso di dare la precedenza alla questione dell’addebito, rinviando quella economica.

