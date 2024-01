Quella tra Marco Staffoli e Rossella Sensi è un capitolo che si snoda da più di 20 anni. La coppia ha deciso di legarsi ancora di più nel 2007, pronunciando i voti matrimoniali di fronte a parenti e amici. Questo evento ha visto la presenza di illustri ospiti, tra cui il dirigente sportivo Bruno Conti e calciatori celebri come Francesco Totti e Daniele De Rossi, insieme all’allenatore Luciano Spalletti.

Chi è Marco Staffoli, vita privata e carriera

Marco Staffoli, nato nel 1973 a Roma, è noto soprattutto per essere il marito di Rosella Sensi, ex presidente della Roma. Dal loro legame matrimoniale sono nate due figlie, Livia e Flavia, che hanno portato ancora più gioia e significato alla vita della coppia. La famiglia Staffoli-Sensi ha costruito nel corso degli anni una solida base, affrontando insieme le sfide della vita.

La passione per le bocce e la professione di commercialista

La passione di Marco Staffoli per le bocce è un elemento distintivo della sua personalità. Staffoli è anche noto per la sua professione di commercialista, un ambito in cui, apparentemente, preferisce mantenere un profilo basso. Le informazioni sulla sua vita, al di là degli episodi chiave condivisi pubblicamente, sono scarse. La sua figura rimane avvolta da un certo mistero, alimentando la curiosità di coloro che cercano di saperne di più su di lui.

