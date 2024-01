Dal Frosinone al Rayo Vallecano. Cristian Totti, figlio dell’ex campione Francesco, è passato dalla Primavera della squadra ciociara alle giovanili del club di Madrid. La notizia è stata di fatto annunciata proprio dal papà, con alcune storie su Instagram direttamente dalla Spagna, in cui si vedeva il figlio – di Francesco e di Ilary Blasi – durante alcuni allenamenti nel centro sportivo del club.

Cristian Totti, la carriera

Cristian, 18 anni, ha giocato fino all’anno scorso nelle giovanili della Roma, la squadra di Francesco Totti. Ad agosto scorso era arrivato il passaggio al Frosinone, nella primavera della squadra, dove ha collezionato solo 4 presenze, realizzando un gol in Coppa Italia, il 27 settembre, la data del 47° compleanno di papà Francesco. Non un’esperienza esaltante per Cristian, considerando anche che il Frosinone primavera è nelle ultime posizioni del campionato. Da qui l’esigenza di cambiamento dopo soli sei mesi e lo svincolo dalla società frusinate per un nuovo capitolo della sua carriera.

Ora passa al Rayo Vallecano dove rimarrà fino a fine stagione. A Madrid Cristian continuerà anche gli studi. Durante i primi tempi, insieme a lui ci sarà l’ex capitano della Roma. Nelle storie Instagram di Totti, anche una foto ricordo insieme a Radamel Falcao, giocatore colombiano oggi in prima squadra del Rayo, ma con un passato anche all’Atletico Madrid, al Monaco, al Chelsea.

