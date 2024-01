“Con Ilary non ci fu solo un caffè”. Il personal trainer Cristiano Iovino, 36 anni, e già indicato in passato come il probabile amante della Blasi, racconta la sua versione sul rapporto con l’ormai ex moglie di Francesco Totti, iniziato verso la fine del 2020 sui social: “Le ho scritto io per primo commentando un suo selfie. Ci siamo dati un appuntamento per conoscerci di persona ad una mostra di Bansky in centro a Roma. C’era timore da entrambe le parti di essere visti e fotografati. Io non volevo finire al centro di un caso mediatico, per questo abbiamo deciso di incontrarci successivamente direttamente a casa mia e qualche volta in negozio dell’amica Alessia Solidani”.

Il viaggio sfumato e la ‘frequentazione intima’

I dettagli della frequentazione, raccontata in un’intervista al Messaggero, non vengono però svelati. Iovino preferisce non rispondere alla domande su un ipotetico incontro in un noto hotel di Milano, ma si dichiara pronto a racontare la verità in Tribunale in caso di necessità: “Non ho partecipato ad alcuni avendo inezie a lei ad eccezione del suo compleanno al Ronin di Milano, ma in quel momento non ci sentivamo molto frequentemente”, e pur non definendo il loro rapporto una ‘relazione’ svela un viaggio programmato e mai andato in porto: “Mi propose di raggiungerla a New York. Era in America con la sorella mentre io avevo alcuni amici in città. Decisi però di non andare. Una storia tra di noi? Direi piuttosto ‘una frequentazione intima’. Stavamo insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Era la fine del 2021, prima che uscissero le foto di Totti e Noemi. Lei non parlava molto del suo matrimonio ma mi aveva fatto capire che era ai titoli di coda e che viveva da separata in casa”.

Turning point: a New York la Blasi conosce Bastian, il suo attuale compagno. “Non ci siamo più visti come prima dopo il weekend sfumato, e lì credo che lei abbia trovato il nuovo amore”. E Iovino conferma: “Nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile”. Sui motivi che lo hanno spinto a raccontare la vicenda ammette: “Sono stato tirato costantemente in ballo; da ultimo con il documentario “Unica” ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni”.

Chi è Cristiano Iovino il presunto amante di Ilary Blasi

36 anni, personal trainer molto tatuato, riccio, si divide tra Roma e Milano. Cristian ama viaggiare, soprattutto in destinazioni di mare, ed ha una forte passione per i motori, per le moto in particolare. È tifoso della Lazio. Su di lui Totti (già informato di una probabile frequentazione) disse: “non pensavo che Ilary potesse avere interesse per un uomo del genere”. In passato sarebbe stato legato a Sabrina Ghio all’ l’influencer Zoe Cristofoli e – si dice – a Giulia De Lellis.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco