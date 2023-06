Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i 4 Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha quindi accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, esprimendosi nella causa ‘possessoria’.

Una decisione che riguarda il possesso e non la proprietà degli orologi, di cui il calciatore chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano usare i Rolex, che in questo momento ha Ilary Blasi. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio.

Nei mesi scorsi l’ex capitano giallorosso si era fatto immortalare con la nuova fidanzata Noemi Bocchi per la prima volta allo scoperto, in un ristornate in compagnia dei figli. La nuova coppia era stata fotografata alla vigilia di quella che si preannunciava una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorzio da Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma era apparso con Noemi al ristorante “L’isola del pescatore” di Santa Severa, proprio lo stesso locale in cui aveva chiesto alla Blasi di sposarlo.

La showgirl dopo poche aveva deciso di rispondere con una provocazione, ritraendosi in un video di fronte al negozio della Rolex, con tanto di occhiolino, un sorriso e il gesto di un furto. Il riferimento era proprio alle accuse che l’ex attaccante della Roma aveva indirizzato alla moglie: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”.

