Il nuovo capitolo sulla separazione, pronta a diventare nei prossimi mesi ufficialmente divorzio, tra Francesco Totti e Ilary Blasi lo regalano in rapida successione prima il settimanale “Chi” poi l’edizione online del Corriere della Sera. Ieri sulla prima pagina della rivista di cronaca rosa sono apparse le foto della showgirl in compagnia del nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller e della figlia più piccola, Isabel. I tre, mano nella mano, passeggiavano in un parco dell’Eur poco distante dalla villa dove, dopo la separazione, vive Ilary Blasi con i tre figli.

Sembra infatti che nelle ultime settimane anche Bastian, che dallo scorso novembre è legato all’ex presentatrice delle Iene, sembra aver iniziato a frequentare assiduamente il quartier generale della famiglia Totti. Circostanza che avrebbe fatto andare su tutte le furie Totti, infastidito dalla sempre più costante presenza nella sua ex casa dell’imprenditore tedesco. Per il Corriere, se prima restava una remotissima possibilità di trovare un accordo prima della prossima udienza della causa di separazione, ora è nulla.

Totti avrebbe apprezzato più discrezione da parte di Ilary Blasi, così come avrebbe fatto lui con la sua compagna Noemi Bocchi che non ha mai passato la notte lì dove abitano i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Così come avrebbe gradito maggiore discrezione anche nelle uscite pubbliche dell’oramai ex moglie con Bastian e i figli. Vedere le foto su “Chi” di Isabel che cammina al parco mano nella manco con la madre e il nuovo compagno dovrebbe averlo innervosito non poco. Un ritratto familiare messo in evidenza anche dal settimanale “Chi” che ha titolato: “Ilary Blasi, con Bastian prove di famiglia”, è il titolo di “Chi”.

Tuttavia Ilary Blasi non è nuova a provocazioni. Dal video all’esterno del negozio Rolex, girato poche settimane dopo la separazione ufficiale e le accuse di ‘furto’ del prezioso orologio, alle frequentazioni dei locali dove praticamente Totti è di casa (il “Tartarughino” e il ristorante “La Villetta”). Provocazioni che Totti, anche da giocatore, difficilmente riusciva a gestire…

Giovanni Pisano