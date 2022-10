Tremate, tremate le borsette son tornate (ma le scarpe ancora no). È stato Francesco Totti – come riporta il Corriere della Sera – a muoversi per primo verso una riconciliazione con la futura ex moglie Ilary Blasi che sembra però ancora lontana. Nella maxi villa dell’Eur ha ripreso posto negli armadi-vetrina l’ampio assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés rimosso per ripicca pochi giorni dopo Ferragosto, quando la legittima proprietaria veleggiava nei mari della Croazia.

La ‘vendetta’ del capitano giallorosso era avvenuta dopo che la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva prelevato di soppiatto dalla cassetta di sicurezza della banca, insieme al padre Roberto, gli orologi Rolex un mese prima che la coppia annunciasse la separazione con il famoso doppio comunicato dell’11 luglio.

Le ipotesi paventate sono due: Totti potrebbe non aver mai portato via le borse di Blasi dalla villa coniugale da 1500 metri quadrati, e nella quale ha continuato a vivere prima di trasferirsi con la nuova compagna Noemi Bocchi nel quartiere residenziale di Vigna Clara. Oppure potrebbe averle portate da sua madre Fiorella, dove la nuora non avrebbe mai messo piede.

Le borse griffate sono comunque ricomparse come si è potuto constatare in una delle sue storie su Instagram dei giorni scorsi, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, dove Blasi sfoggiava al braccio una delle scomparse Chanel. Se la speranza di Totti sperava però, era quella di recuperare la collezione di orologi svizzeri da oltre 1 milione di euro, questa era quantomeno mal riposta.

Ilary non ha ricambiato la cortesia. E i rispettivi avvocati (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), hanno provato per l’ultimissima volta a scongiurare la separazione giudiziale, ma a quanto pare la strada intrapresa dalla coppia più chiacchierata è a senso unico. L’ex Letterina sarebbe infatti irremovibile: la conciliazione non le interessa, vuole andare in tribunale. Una causa che non comincerà prima del 2023.

Il giudice civile davanti al quale è approdata la querelle Borsette contro Rolex avrebbe fissato (o starebbe per farlo) una nuova udienza. In quella sede Totti conterebbe di vedere premiata la sua buona volontà, ottenendo la restituzione di ciò che gli appartiene (con scatole e garanzie), in cambio magari del rilascio anche delle scarpe di Ilary.

