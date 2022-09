Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essersi definitivamente deteriorato. Dopo l’intervista dell’ex calciatore rilasciata in esclusiva al Corriere della sera non è tardata ad arrivare la risposta della show girl. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, avrebbe detto come riportato da Repubblica. Il contrattacco però non è stato diretto e mediatico per il bene dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. La strategia sarebbe quella di perseguire nel silenzio.

L’avvocato della showgirl, Alessandro Simeone, spiega che le pesanti parole di Totti non cambieranno, almeno nel brevissimo tempo, la strategia comunicativa e legale scelta dalla conduttrice televisiva da quando è esploso lo scandalo della separazione, con annessi tradimenti, pedinamenti, accuse e frecciatine rilasciate ad amici e quindi arrivate sulle prime pagine dei giornali.

E da come sembra i due non hanno trovato un accordo e la faccenda è destinata a finire in tribunale. Lo storico capitano della Roma ha raccontato al Corriere la sua verità: “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”, ha detto. Pesanti le accuse rivolte a Ilary Blasi tra cui quella che gli avrebbe portato via degli orologi da uomo quasi per dispetto. Per contrattaccare lui le avrebbe nascosto le borse.

Repubblica riporta i commenti che la conduttrice avrebbe fatto con alcuni amici all’intervista rilasciata dall’ ormai ex marito: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”. E avrebbe sottolineato la sua decisione di rimanere nel silenzio: “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”. E sempre Repubblica rivela che se si rendesse indispensabile, la conduttrice si confesserebbe a Verissimo, la trasmissione dell’amica Silvia Toffanin, lo schema della puntata sarebbe già pronto: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.

