E’ il settimanale “Chi” ad ufficializzare la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel numero in edicola a partire da mercoledì 13 luglio sono pubblicate le immagini esclusive che confermano il legame fra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente di una squadra di calcio laziale. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico.

E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. Il settimanale ‘Chi’ ricostruisce in modo dettagliato la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma la bandiera della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli Christian, Chanel e Isabel.

Una storia lunga 20 anni, quasi 17 di matrimonio, fatta di dediche in campo, pollici in bocca ai goal e maglietta alzata con la scritta 26 unica” e tre figli bellissimi. Una favola che potrebbe essere al capolinea ufficialmente nelle prossime ore.

Ad anticipare la rottura il sito Dagospia che in giornata ha annunciato che “Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. Già lo scorso 21 febbraio iniziarono a circolare voci sulla rottura tra Totti e Ilary sempre però smentite dai diretti interessati che però da tempo vivrebbero da separati in casa all’Eur. Alla base della fine della relazione presunti tradimenti, da una parte quello dell’ex calciatore con una ragazza più giovane, dall’altra quello di Ilary con un uomo della tv. Totti aveva replicato con un video “fai da te” in cui si diceva stanco delle continue bugie che uscivano sul suo conto e su quello della famiglia. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news” aveva detto in alcune stories pubblicate sul suo profilo da oltre 4 milioni di follower. “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

“La nostra storia non potrebbe superare un tradimento” aveva commentato Ilary Blasi ospite a fine marzo del talk show Belve su Rai2. La Blasi aveva ribadito lo stesso concetto già rivelato a Verissimo lo scorso 20 marzo, intervistata da Silvia Toffanin: solo ‘una macchinazione’, anche se non sa chi ne sia stato l’artefice. Per quanto riguarda Noemi, la ragazza che era stata addirittura indicata come ‘nuova fidanzata’ di Totti, ne è certa: tutto un complotto.

Ilary Blasi aveva già raccontato a Verissimo quale sia stato l’unico momento complicato della relazione con il marito: “Non abbiamo mai avuto una vera crisi, ma devo dire che abbiamo vissuto un momento difficile nel periodo in cui stava lasciando il calcio. Più che una crisi di coppia era una sua crisi che si è inevitabilmente riversata sulla coppia, ma credo che sia normale, un po’ me lo aspettavo, diciamo che ero quasi pronta”.

Giovanni Pisano