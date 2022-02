Sui social c’è il delirio totale. Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero lasciati, anche se da nessuno dei due è arrivata una conferma chiara e nemmeno una smentita. Ma intanto continuano a correre gossip, voci e adesso spunta anche una nuova fidanzata di Totti. Per il momento ancora presunta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente di una squadra di calcio laziale. La giovane è stata immortalata in tribuna allo stadio Olimpico, la settimana scorsa, in occasione della partita Roma-Genoa: capelli biondi e lisci, seduta due file dietro all’ex capitano. E questo potrebbe essere un segnale di grande vicinanza tra i due. Sarebbero anche stati visti più di una volta insieme in un ristorante a Fiumicino.

A questo Repubblica aggiunge che la storia tra i due sarebbe iniziata due mesi fa. Una storia nascosta che però sarebbe balzata agli occhi una sera in cui lei è scappata da una festa per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Non era successo nulla di grave però in suo soccorso era andata lei. Per i più attenti ai social tutto questo accadeva mentre tra Francesco Totti e Hilary Blasi c’era un freddo silenzio.

Nessuna chiara smentita o conferma arriva dai due diretti interessati. Solo una linguaccia di Ilary Blasi postata in una story su Instagram. Cosa vuol dire? Forse la linguaccia è diretta a chi sostiene che la storia d’amore con il capitano Francesco Totti sia finita?

Da ore circolano i rumors secondo cui tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci siano tempi di burrasca. La notizia è stata lanciata da Dagospia e ha fatto subito il giro del web che incredulo cerca conferme, tuttavia sperando in una palese smentita. Una storia lunga 20 anni, quasi 17 di matrimonio, fatto di dediche in campo, pollici in bocca ai goal e maglietta alzata con la scritta 26 unica” e tre figli bellissimi. Una favola che potrebbe essere al capolinea anche se nessuno dei due ha confermato l’ipotesi. Ma nemmeno smentita.

Ma cosa ci sarebbe alla base di questa presunta separazione? Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera sceso in campo a caccia di conferme o smentite, della crisi già si mormorava da qualche tempo. Da quanto riportato dal quotidiano mancherebbe solo l’ufficializzazione della separazione: i due da tempo vivrebbero da separati in casa nella loro enorme casa all’Eur.

Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Francesco l’avrebbe scoperto o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato. E a quel punto l’ex capitano avrebbe cominciato a flirtare e alla fine si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso.

