“La nostra storia non potrebbe superare un tradimento”. Parola di Ilary Blasi che, ospite del talk show Belve su Rai2, è tornata a parlare della presunta crisi con Francesco Totti. Causata, stando alle indiscrezioni del periodo, proprio da una relazione extraconiugale dell’ex capitano giallorosso con una ragazza di nome Noemi Bocchi.

Un gossip circolato per giorni nelle scorse settimane, nonostante fosse stato smentito dallo stesso Totti in alcune stories su Instagram. La Blasi ha quindi ribadito quanto aveva già rivelato a Verissimo lo scorso 20 marzo, intervistata da Silvia Toffanin: solo ‘una macchinazione’, anche se non sa chi ne sia stato l’artefice.

“Facile puntare il dito contro i soliti nomi”

Ilary Blasi, ora impegnata su Canale 5 con l’Isola dei famosi, ha risposto senza mezzi termini alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani. “La vostra coppia sarebbe in grado di superare un tradimento?” “No, né dell’uno né dell’altro” ha confermato la Blasi. Per quanto riguarda Noemi, la ragazza che era stata addirittura indicata come ‘nuova fidanzata’ di Totti, ne è certa: tutto un complotto. “Lei ha raccontato che dietro quella foto di quella ragazza seduta dietro Francesco Totti allo stadio ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?” ha quindi chiesto la Fagnani. “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi.”

La conduttrice di Belve però ha insistito: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?”. La risposta di Ilary è stata chiara: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi”. Insomma, crisi scongiurata. Anzi: mai esistita. Ilary Blasi aveva già raccontato a Verissimo quale sia stato l’unico momento complicato della relazione con il marito: “Non abbiamo mai avuto una vera crisi, ma devo dire che abbiamo vissuto un momento difficile nel periodo in cui stava lasciando il calcio“.

La conduttrice dell’Isola aveva poi spiegato: “Più che una crisi di coppia era una sua crisi che si è inevitabilmente riversata sulla coppia, ma credo che sia normale, un po’ me lo aspettavo, diciamo che ero quasi pronta.”

Il gossip

Il silenzio social in occasione del compleanno del ‘Pupone’, il viaggio in Lapponia con l’amico Luca Tommassini, il presunto litigio a Castel Gandolfo e infine le foto allo stadio del marito con, alle spalle, Noemi: tutti elementi che avevano alimentato il gossip sulla fine del matrimonio tra i due, celebrato nel 2005.

Francesco Totti non è più intervenuto sull’argomento dopo la smentita arrivata via Instagram. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news” aveva detto in alcune stories pubblicate sul suo profilo da oltre 4 milioni di follower. “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti