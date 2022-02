La crisi con Ilary? La separazione imminente? Tutto falso. Francesco Totti interviene sui rumors sulla presunta fine del suo matrimonio. E lo fa pubblicando alcune stories sul suo profilo Instagram da oltre 4 milioni di follower.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia” spiega l’ex capitano della Roma con il volto scuro, le mani nelle tasche del giubbotto, felpa grigia con il cappuccio (con il suo codice fiscale stampato sopra, dettaglio notato da molti). “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati”.

Un’ultima story, con lo sfondo diverso, ma stesso tono: “E, sinceramente, mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, nessuna separazione

Negli ultimi giorni le voci sulla presunta rottura dopo quasi 17 anni di matrimonio, 20 di relazione e tre figli, erano diventate sempre più insistenti. Il furioso litigio a Castelgandolfo, secondo Dagospia, risalente al 5 febbraio, durante una giornata in famiglia: in realtà solo l’ultimo di una lunga serie.

E poi altri indizi: l’assenza di Ilary al 45esimo compleanno del Pupone, lo scorso 27 settembre. Addirittura voci su un tradimento di lei con un collega tv e una nuova fiamma per lui, individuata in Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente di una squadra di calcio laziale. La ragazza era in tribuna allo stadio Olimpico, la settimana scorsa, in occasione della partita Roma-Genoa: capelli biondi e lisci, seduta due file dietro all’ex capitano.

E poi gli strani movimenti tra la casa all’Eur e la villa a Casal Palocco della madre. Gli amici che sembrano confermare, come riportato da Repubblica: “La rottura risale alla scorsa estate”. Il viaggio di Ilary in Lapponia, a dicembre, con gli amici Ennio Meloni e Luca Tommassini. Il marito allo stadio, sabato, in compagnia di Daniele De Rossi. Le uscite insieme sempre meno frequenti.

Ma Totti non ci sta. E Ilary, tramite il suo profilo Instagram, dopo la linguaccia pubblicata in una story martedì mattina (diretta a chi ipotizzava la fine del suo matrimonio?), nella serata di ieri ha mostrato un video dell’intera famiglia a cena al ristorante ‘Rinaldi’ al Quirinale.

Allarme rientrato dunque. Una buona notizia per tutti i fan, disperati a causa del presunto addio tra una delle coppie più famose di Roma. E c’è chi esulta su Twitter: “La nostra royal couple è salva!”

Roberta Davi

