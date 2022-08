Mentre tra i fan il dispiacere per la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è passato, si pensa alle carte per la separazione. E a rendere la procedura meno burrascosa possibile anche e soprattutto per evitare sofferenze ai bambini. L’affetto resta, come trapela dalle parole di Totti all’amico Alex Nuccetelli. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli”, ha confidato all’amico, come riportato dal Corriere della Sera.

“Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, ha continuato. Fu proprio Nuccetelli a farli incontrare 20 anni fa.

Intanto però incombe la preparazione della separazione. Nel team difensivo, l’ex calciatore ha arruolato Annamaria Bernardini de Pace, avvocata matrimonialista che ha seguito separazioni di svariate coppie vip, da Al Bano Carrisi e Romina Power fino a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Secondo quanto riportato da Repubblica, e Pace già conosce Alessandro Simeone, il legale di Ilary Blasi. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione.

La speranza è di giungere ad una consensuale, che risparmierebbe a entrambi i contendenti tempo e veleni. Questo almeno sarebbe il desiderio di Totti, che vorrebbe evitare una lunga guerra, per il bene dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma non è chiaro se valga lo stesso per Ilary, che sin dal primo giorno in cui è diventata un’ex ha preferito rimandare i problemi e concedersi una lunghissima vacanza.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

