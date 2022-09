Cristiano Iovino ha risposto secco: “No comment”. È lui l’uomo più chiacchierato del momento nel gossip italiano. È lui secondo numerosi media l’uomo cui Francesco Totti, ex calciatore della Roma, faceva riferimento parlando di una presunta relazione extraconiugale della moglie, la showgirl Ilary Blasi; una relazione che avrebbe portato alla fine della coppia. “Non sono stato io a tradire per primo”, ha voluto chiarire Totti in un’intervista a Il Corriere della Sera che ha riaperto clamorosamente il caso di gossip dell’anno.

Dopo i sospetti, le voci di alcuni amici, una presunta “terza persona” a fare da tramite “tra Ilary e un altro”. Quell’“altro”, appunto. “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Dopo l’intervista di ieri la voce che si è sparsa è che quella persona, con la quale Ilary avrebbe avuto – e sottolineiamo: avrebbe – una relazione, sarebbe Cristiano Iovino.

Iovino è un personal trainer, 36 anni, molto conosciuto in zona Roma Nord anche se molto spesso a Milano per lavoro. Allenerebbe diversi vip e farebbe anche da pr. È tifosissimo della Lazio. Sui social vanta 55mila follower. Sulla sua pagina tantissime foto di viaggi in tutto il mondo. Dall’Indonesia ad Ibiza, da Mykonos al lago di Como, da Formentera a Bali al Sudamerica. Spiccano sul corpo palestrato i tantissimi tatuaggi tra cui alcuni che sembrano comunicare un’ispirazione neonazista, sicuramente germanica.

Secondo il gossip Iovino avrebbe avuto anche altri flirt all’interno del mondo dello spettacolo. Blasi l’avrebbe conosciuta circa un anno e mezzo fa. Il Messaggero cita una conferma che sarebbe arrivata da “un’attrice dai capelli rossi”, un’amica di Melory, sorella della showgirl. Un giro piuttosto largo ma che comunque in queste ore funziona, nutre il gossip. Iovino da parte sua non ha mai smentito la relazione. Ad AdnKronos si è limitato a rilasciare la dichiarazione: “Di questa cosa non mi interessa proprio parlare”.

Francesco Totti ci ha tenuto a ribadire che solo dopo aver scoperto quella presunta relazione, della quale avrebbe trovato tracce sul telefono della moglie, avrebbe intrapreso il suo rapporto con Noemi Bocchi. “Mi sono tenuto tutto dentro – ha detto – Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro … Ma speravo ancora che non fosse vero”.

Vito Califano

