Francesco Totti ha parlato di una terza persona che faceva da tramite tra Ilary Blasi “e un altro”. E quella terza persona era “Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”. La storia della separazione tra l’ex capitano della Roma e la showgirl, genitori di tre figli, che ha tenuto banco negli ultimi mesi è ritornata prepotentemente alla ribalta della cronaca con l’intervista che ha rilasciato l’ex calciatore a Il Corriere della Sera.

Totti, oggi legato in una relazione con Noemi Bocchi, ha raccontato di non essere stato lui il primo a tradire. “Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero”. Il calciatore ha detto di essere stato avvisato da alcuni amici, ha detto di aver spiato il telefonino della moglie. “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

Secondo l’ex Numero 10 giallorosso la parrucchiera, amica e confidente della showgirl, sarebbe stata una sorta di complice. E precisiamo: sarebbe stata, sempre e solo secondo l’ex atleta. Tutto da dimostrare. Si chiama Alessia Solidani ed è confidente e amica, forse la migliore, di Ilary Blasi da almeno vent’anni. Da prima che Blasi diventasse famosa come Letterina a Passaparola. Solidani ha aperto il suo primo negozio dopo aver fatto pratica in quello della madre.

Possiede ormai cinque saloni tra Monteverde, Prati, Parioli, Talenti ed Eur. È stata lei a pettinare la sposa il 19 giugno 2005, il giorno del matrimonio. E sempre lei è l’autrice dei look della showgirl in televisione. Ha 48 anni ed è sposata con l’imprenditore Ettore Pinaroli. Tra i suoi clienti altre vip come Sabrina Ferilli, Michela Quattrociocche e Michelle Hunziker.

Francesco Totti l’ha tirata in ballo: sarebbe stata lei a presentarle il presunto amante o almeno a giocare un ruolo simile a quello di una tramite. “La presenza di Alessia avrebbe facilitato spostamenti e incontri e allontanato eventuali sospetti intorno ai lunghi e frequenti soggiorni milanesi di Ilary, impegnata in tv con Mediaset per molti mesi all’anno”. Si tratta di accuse, tutte da dimostrare, niente di provato, lo chiariamo, cui per il momento non sono seguite dichiarazioni da parte dell’hairstylist.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

