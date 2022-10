“Nulla ha più senso. Nulla”, scrive Paola Di Caro su Twitter. È stata lei stessa, la giornalista del Corriere della Sera, a diffondere la notizia della morte del figlio. Francesco Valdiserri è stato investito da un’automobile mentre camminava su un marciapiede a Roma. Aveva 18 anni ed era figlio di Di Caro e di un altro giornalista della stessa testata, Luca Valdiserri. In corso gli accertamenti della polizia di Roma Capitale.

Francesco Valdiserri avrebbe compiuto 19 anni il prossimo novembre. Frequentava il primo anno di università. Camminava sul marciapiede del controviale in direzione Gra, all’altezza di via Giustiniano Imperatore su via Cristoforo Colombo. È stato travolto da una Suzuki Swift guidata da una giovane donna. Quest’ultima avrebbe perso all’improvviso il controllo della vettura sradicando un palo della segnaletica prima di investire il ragazzo.

La corsa dell’auto si è fermata soltanto contro il muro di cemento di un parcheggio. Con il 18enne c’era un altro ragazzo, un altro giovane che è uscito miracolosamente illeso dal tragico sinistro. La polizia sta compiendo gli accertamenti del caso: l’incidente potrebbe essere stato causato dall’alta velocità con la quale la vettura procedeva, nessun segno di frenata sull’asfalto. La donna sarà sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici.

“Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto in un tweet la madre della vittima, la giornalista Paola Di Caro, su Twitter. La madre e il marito del giovane hanno ricevuto poco tempo larga solidarietà e cordoglio da parte del mondo giornalistico e politico.

La Presidente del Consiglio in pectore, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia ha commentato il post di Di Caro. “Cammineremo con te, perchè tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. Vicinanza espressa anche dal segretario della Lega Matteo Salvini: “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”. Cordoglio anche dell’ex ministro Renato Brunetta: “Ti sono vicino”.

