Ivan Spanu aveva 47 anni, è morto domenica scorsa a un motoraduno. Nicola Spanu aveva 38 anni, era morto due settimane fa in uno schianto fatale con la sua auto. Due incidenti, in due settimane, hanno stroncato le vite dei due fratelli originari di Cabras, in provincia di Oristano. E hanno sconvolto una comunità che oggi darà l’ultimo saluto a Ivan.

Il fratello più piccolo era particolarmente conosciuto nell’Oristanese: era un musicista, la scorsa primavera aveva pubblicato il suo terzo disco. Il sindaco Andrea Abis aveva infatti espresso il suo cordoglio quando era tragicamente morto: “Cabras perde un grande musicista”. Il 38enne viaggiava a bordo della sua automobile, domenica 2 ottobre, quando si è schiantato contro un albero sulla strada per Torregrande dopo essersi ribaltato. Con lui viaggiava una donna rimasta ferita in gravi condizioni nel sinistro.

Ivan Spanu, operaio, è morto invece domenica scorsa: aveva partecipato in sella alla sua Kawasaki a un motoraduno. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 44 nei pressi del sito nuragico di Barumini, nel Sud della Sardegna. Il 47enne sarebbe sbandato e sarebbe uscito fuori strada finendo la sua corsa contro il guard rail. Niente da fare per i soccorritori. L’uomo ha lasciato la moglie e un figlio.

La tragedia della famiglia arriva dopo che tre anni fa i due fratelli avevano perso i genitori, morti anche loro a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. La comunità è sconvolta dalla tragedia dei due fratelli morti nel giro di due settimane che erano soliti condividere le loro passioni. “Difficile anche da credere, due fratelli accomunati da un tragico destino, una storia straziante”. I funerali di Ivan Spanu saranno celebrati alle 15:30 oggi, nella chiesa di San Paolo a Cabras, dove entrambi vivevano e lavoravano. Pronti, secondo quanto riportati da Castedduonline, gli amici motociclisti a salutarlo e omaggiarlo per l’ultima volta.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano