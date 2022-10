Per Nicola Rivetti non c’è stato niente da fare. È rimasto vittima di un incidente lungo la strada sannitica che collega Caivano, in provincia di Napoli, a Marcianise in provincia di Caserta. Lo schianto fatale nella notte tra il 16 e il 17 ottobre. La vittima aveva 36 anni, viaggiava in auto con due amici quando la vettura è finita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato. A guidare un 24enne, trasferito in ospedale a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Non è in pericolo di vita. È in gravi condizioni l’altro passeggero, classe 1998, ricoverato in ospedale, si trova in prognosi riservata. Rivetti era nato a Caserta il 14 aprile 1984.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Caivano che indagano sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni nel grave incidente non sarebbero state coinvolte altre automobili. Non è escluso che dopo aver perso il controllo della guida in curva, l’automobile abbia impattato rovinosamente sul guardrail.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

