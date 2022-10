Per evitare un gatto perde il controllo della minicar che finisce contro un muro ribaltandosi. Dramma in provincia di Catania dove in seguito a incidente stradale un ragazzino di 15 anni, Francesco Cerami, ha perso la vita mentre la sorella di 17, che si trovava alla guida, è rimasta gravemente ferita. La tragedia è avvenuta domenica sera ad Adrano, in provincia di Catania.

La giovane era alla guida di una mini-car con il fratellino seduto di fianco quando ha perso il controllo della piccola vettura nel tentativo di evitare un gatto che in quel momento attraversava la strada provinciale 122, quella che conduce al Ponte dei Saraceni. Una manovra brusca culminata con il violentissimo impatto contro un muro, con il mezzo arrivato anche a capovolgersi.

Per il 15enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La sorella è stata soccorsa, estratta dalla lamiere della ‘macchinina’ e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale di Adrano. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano