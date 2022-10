La città di Acerra è sconvolta per la tragedia che ha colpito il compaesano Vincenzo Viscardi. L’uomo aveva 44 anni, era sposato, aveva due figli, piccoli. È morto prematuramente in un grave incidente stradale in provincia di Venezia. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto insieme con un altro uomo che viaggiava con lui sul furgone dell’azienda per cui lavorava coinvolto nel tragico sinistro. Da chiarire ancora le dinamiche dell’accaduto.

L’incidente si è verificato ieri intorno alle 7:30 a Torre di Mosto, in località Staffolo. Lo schianto ha coinvolto una betoniera, un furgone e una bicicletta guidata da un dodicenne che era appena uscito di casa. Viscardi viaggiava sul furgone di una ditta di termoidraulica di Annone Veneto. Con lui anche Faier Benedini, 19 anni, residente a Pravisdomini, morto anche lui, ed Endj Benedini, ricoverato all’ospedale di Mestre in gravissime condizioni con diversi traumi in diverse parti del corpo e in particolare alla testa e al viso. Prognosi riservata.

Vincenzo Santo Viscardi era residente a Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Ricoverato all’ospedale Ca Foncello di Treviso anche il dodicenne che viaggiava a bordo della bicicletta. Secondo una prima ricostruzione riportata dal media locale Il Gazzettino la betoniera avrebbe provato a evitare la bicicletta e avrebbe sbandato colpendo il furgone che arrivava dalla carreggiata opposta. L’impatto è stato così violento che la betoniera è uscita dalla carreggiata e il furgone è terminato nel fossato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, due elisoccorso da Treviso e da San Donà, i vigili del fuoco di Mestre e San Donà, le forze dell’ordine. La notizia della morte di Viscardi è arrivata rapidamente ad Acerra. Tantissimi i post sui social che piangono il 44enne. “Notte in bianco. Come si può togliere il papà a due bambini. Sarà molto dura, solo Dio può aiutarmi”, il post della moglie Tiziana.

“Non posso crederci, ti ricorderò sempre per la tua simpatia, per il tuo sorriso, per le risate che ci siamo fatti lavorando. Riposa in pace amico mio, veglia sulla tua famiglia”, il post di un altro amico sui social. “La vita è ingiusta e tu non meritavi tutto questo, alla festa del rosario ci siamo visti e ho il ricordo delle tue risate davanti agli occhi, ora veglia sulla tua famiglia e riposa in pace”, si legge in un altro messaggio di cordoglio. Sulla tragedia ha espresso il suo cordoglio in un post sui social anche la Protezione Civile Ver Afragola: “L’associazione partecipa al dolore per la perdita del nostro caro volontario Vincenzo Viscardi che per anni ha dedicato tanto al volontariato. Condoglianze alla famiglia”.

