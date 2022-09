Poteva trasformarsi in strage quanto accaduto questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un uomo al volante di una Fiat Punto di colore bianco ha percorso a folle velocità Corso Trento e Trieste, zone pedonale e strada principale della città.

La vettura, che ha proceduto a zig-zag all’interno dell’area pedonale, ha accelerato e investito più persone puntandole deliberatamente, per poi darsi alla fuga. Il conducente, un 28enne originario di Casoli (Chieti), è stato però bloccato dai carabinieri in località Santa Maria dei Mesi e sottoposto a stato di fermo.

Il bilancio parla di due feriti, una donna e un anziano. Quest’ultimo in particolare, un pensionato di Villa Martelli, è ricoverato in gravi condizioni, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pescara in codice rosso. La donna invece, investita mentre spingeva un passeggino con all’interno il nipote, fortunatamente rimasto illeso, ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasportata all’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano.

Durante la folle corsa l’auto condotta dal pirata della strada ha anche danneggiato alcune vetture parcheggiate. Il giovane, scrive il sito locale Rete8, è stato trovato dai militari dell’Arma seduto su una panchina nei pressi delle torri Montanare ad attenderli, dopo averli avvisati con una telefonata. La vettura è stata sequestrata invece in località Sant’Egidio di Lanciano. L’accusa nei suoi confronti, scrive l’Ansa, è di tentato omicidio: il 28enne sarà trasferito in carcere su disposizione del pm titolare delle indagini, Francesco Carusi.

“Fatto gravissimo quanto accaduto – dice il sindaco di Lanciano Filippo Paolini – Bisogna capire meglio il perché e aspettiamo l’esito delle indagini. Meno male che il Corso non era stracolmo di persone“. L’area in cui ha investito i due feriti era già particolarmente trafficata dai pedoni perché a Lanciano proprio oggi inizia la celebrazione della festa patronale della Madonna del Ponte

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni