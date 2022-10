Jessy e Wibe si erano fermate per offrire soccorso, sulla A/24 in direzione Roma, avevano appena assistito a un incidente stradale. Quando sono scese dall’auto sulla quale viaggiavano per dare il loro aiuto, sono state entrambe investite in pieno da un’altra vettura, e sono morte entrambe, avevano 25 anni. La persona al volante dell’auto che le ha investite non si è fermata a offrire soccorso: secondo le ultime notizie un sospettato sarebbe stato rintracciato e condotto in ufficio per accertamenti. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale.

Jessy Dewildeman e Wibe Bijls erano due ragazze belghe, originarie di Menen, nelle Fiandre al confine con la Francia. Entrambe 25 anni, entrambe impiegate nel settore della ristorazione, erano a Roma per una vacanza. Erano appena arrivate nella Capitale. Sabato scorso avevano noleggiato un’auto ncc, stavano tornando in albergo e percorrevano la bretella dell’A/24 in direzione Roma quando all’altezza di Tor Cervara si sono fermate per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente.

Sono scese dall’auto con l’autista per aiutare, dare una mano. All’improvviso però è arrivata un’altra vettura che le ha prese in pieno, le ha investite e scaraventate a metri di distanza. Feriti gravemente anche due automobilisti, di 40 e 45 anni, ricoverati in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre una donna è finita in codice giallo al San Giovanni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le ambulanze dell’Ares e la Polstrada che ha chiuso al traffico la carreggiata verso il centro.

La tragedia si è consumata poco dopo le 22:00 di sabato sera. Le forze dell’ordine hanno acquisito e vagliato le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sentito l’autista dell’auto ncc ingaggiato. Un sospettato è stato individuato e condotto negli uffici per accertamenti. Decine i messaggi di cordoglio sui social in Belgio che ricordano le due ragazze, le amiche 25enni che erano arrivate in Italia per una vacanza.

