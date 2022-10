Prima l’anticipazione con le prime foto insieme di Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi, poi la storia su Instagram di Ilary Blsai che provoca l’ex capitano della Roma immortalandosi all’esterno di un negozio della Rolex con tanto di occhiolino e il gesto con la mano che è sinonimo di un furto.

Nuova puntata, in nome sempre del rispetto della privacy e della serenità dei tre figli (si far per dire…), della fine della love story ventennale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Passano i giorni e il loro rapporto continua a peggiorare tra accuse, offese e richieste economiche rispedite al mittente.

L’ex capitano giallorosso si è fatto immortalare con la nuova fidanzata Noemi Bocchi per la prima volta allo scoperto, in un ristornate in compagnia dei figli. Sono le foto più attese e le pubblica in esclusiva il settimanale “Diva e Donna” (Cairo Editore) in edicola mercoledì 5 ottobre. Alla vigilia di quella che si preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorzio da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è apparso con Noemi al ristorante “L’isola del pescatore” di Santa Severa, proprio lo stesso locale in cui aveva chiesto alla Blasi di sposarlo. Qui si è svolta la festa a sorpresa per i 46 anni del campione del mondo con Noemi, gli amici più intimi e i familiari: presenti tutti e tre i figli.

La showgirl dopo poche ora ha deciso di rispondere con una provocazione, ritraendosi in un video di fronte al negozio della Rolex, con tanto di occhiolino, un sorriso e il gesto di un furto. Il riferimento è alle accuse che l’ex attaccante della Roma aveva indirizzato alla moglie: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”. Parole dette da Totti al Corriere della Sera. Tra i tag del video, compare anche il profilo di Totti oltre che di Striscia La Notizia e della comica Francesca Manzini (che fa l’imitazione della Blasi).

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano