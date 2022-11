Un nuovo flirt, un nuovo fidanzato, una nuova storia per ripartire e dimenticare la dolorosa rottura con Francesco Totti, ufficializzata nei mesi scorsi. Ilary Blasi riparte da un imprenditore tedesco di cui si sa poco o nulla. Si chiama Bastian, ha un fisico statuario e vive a Francoforte. A diffondere le immagini di abbracci ed effusioni all’aeroporto di Zurigo, in Svizzera, è il settimanale di gossip “Chi”, che nel numero in edicola mercoledì 30 novembre pubblicherà foto e indiscrezioni inedite.

La conduttrice, ex moglie di Totti, è stata paparazzata mentre bacia e abbraccia la nuova fiamme, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. A cinque mesi dalla separazione con l’ex capitano della Roma, che ha una relazione con Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi ha ritrovato sorriso e passione.

A luglio scorso, nelle settimane immediatamente successive alla separazione, ad essere associato alla conduttrice televisiva era stato il nome di Cristiano Iovino, cui Totti faceva riferimento parlando di una presunta relazione extraconiugale della moglie che avrebbe portato alla fine della coppia. “Non sono stato io a tradire per primo”, ha voluto chiarire Totti in un’intervista a Il Corriere della Sera che ha riaperto clamorosamente il caso di gossip dell’anno.

Dopo i sospetti, le voci di alcuni amici, una presunta “terza persona” a fare da tramite “tra Ilary e un altro”. Quell’“altro”, appunto. “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Dopo l’intervista di ieri la voce che si è sparsa è che quella persona, con la quale Ilary avrebbe avuto – e sottolineiamo: avrebbe – una relazione, sarebbe Cristiano Iovino.

Iovino è un personal trainer, 36 anni, molto conosciuto in zona Roma Nord anche se molto spesso a Milano per lavoro. Allenerebbe diversi vip e farebbe anche da pr. È tifosissimo della Lazio. Sui social vanta 55mila follower. Sulla sua pagina tantissime foto di viaggi in tutto il mondo. Dall’Indonesia ad Ibiza, da Mykonos al lago di Como, da Formentera a Bali al Sudamerica. Spiccano sul corpo palestrato i tantissimi tatuaggi tra cui alcuni di ispirazione germanica.

