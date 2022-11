Il loro storia d’amore fa sognare. Fabio Caressa, 55 anni e Benedetta Parodi , 50 anni, hanno festeggiato quest’estate i loro 23 anni di matrimonio. Lui giornalista sportivo, e conduttore televisivo, lei giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice con la passione per la cucina, si sono conosciuti alla mensa di Telepiù, che poi sarebbe diventata Sky, nel 1997. Lui aveva 29 anni, lei 25. Dalla loro unione nasceranno tre figli, e una storia d’amore che fa sognare mentre avvengono divorzi che spezzano il cuore come Totti-Blasi e Amendola-Neri.

Lui voce dello sport, lei della cucina, si raccontano in un’intervista al Corriere della Sera. La prima uscita in coppia fu per andare al cinema a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio. “Ressi solo perché venivamo da tre ore di aperitivo, ero quasi svenuto. Ci abbiamo messo un mesetto per capire cosa volevamo e, dopo 10 giorni, vivevamo insieme”, racconta lui. “In realtà, andai ad abitare da lui solo perché vivevo con due studentesse, era estate, dovevamo lasciare la casa, dissi: mi fermo un paio di mesi da te”, racconta lei. “Ho chiuso la porta e non l’ho fatta più uscire”, racconta Caressa.

I due raccontano del bel tramtram che c’è a casa loro che definiscono un “porto di mare”. “I ragazzi portano amici in continuazione, è una casa piena di scambi, gioia, energia. L’altro giorno ne abbiamo avuti a dormire undici? Quattordici?”, racconta Parodi. E il marito completa il racconto: “Hai fatto tre turni di colazione: chi ordinava i pancake, chi scrambled eggs”. La proposta di matrimonio avvenne in maniera “pragmatica” come ha detto la conduttrice: “Vivevamo insieme, lui diceva sempre ‘dai, sposiamoci’ e io ‘ma no’. Poi un giorno, ho risposto: Ok, dai”.

Non si ritengono una coppia romantica: “Non siamo quelli che guardano il tramonto e si dicono “amore”, siamo quelli che guardiamo il tramonto facendo l’aperitivo con 25 amici”, dice il conduttore. “Tutto il nostro romanticismo l’abbiamo consumato alle Maldive: tre anni fa, per il ventesimo anniversario, abbiamo rinnovato la promessa di matrimonio insieme ai figli. È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi, i ragazzi piangevano, ridevano, è stata un’emozione fortissima”, racconta la conduttrice. E svelano il loro “patto del pigiama”: “mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”, dice lui scherzoso.

I due sono uniti e da sempre si danno man forte l’uno con l’altro. Soprattutto “nel tenerci l’un l’altro coi piedi per terra: l’abbiamo fatto dopo i suoi Mondiali o quando, per me, dopo aver lasciato la conduzione di Studio Aperto, è arrivato il successo di Cotto e Mangiato”, racconta lei. E lui: “La parola chiave era: sgasati. Se uno tende al divismo, l’altro lo tira subito giù”. Il segreto del successo di coppia lo spiega Caressa: “Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori. Le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola diventa un mostro. In questo, io sono cintura nera”.

