Sono stati tra le coppie del cinema italiano che più hanno fatto sognare. Il loro amore è durato 25 anni e 12 di matrimonio. Ora, secondo le indiscrezioni del Messaggero Claudio Amendola e Francesca Neri si starebbero separando per davvero. Già in estate era trapelata la notizia che i due si stavano lasciando. Fatto che lui smentì categoricamente. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere”, aveva detto, come riportato dal Corriere della Sera.

Oggi la coppia torna alla ribalta delle cronache, mentre è in corso anche un’altra separazione dolorosa, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A differenza dell’ ex calciatore e della showgirl, Amendola e Neri avrebbero già raggiunto un accordo. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i documenti per la separazione sarebbero già stati depositati dal giudice con tanto di accordo già fatto. I due hanno anche un figlio, Rocco, di 23 anni.

La storia d’amore nata sul set

Per i due galeotto fu il set del film “Mani forti”. “Dovevamo girare una scena di una cena in cui avremmo dovuto bere del vino rosso, e io le ho chiesto se le piacesse e mi sono presentato con una bella bottiglia che abbiamo bevuto e… galeotta fu la bottiglia. Mi sono innamorato follemente e ho fatto in modo che anche lei si innamorasse di me”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere. Poi 12 anni fa le nozze private a New York, come è nel loro stile da sempre riservato. La loro vita privata raramente è finita sotto i riflettori.

La malattia di Francesca Neri

Era stato lo stesso Amendola a parlare a Verissimo della malattia della moglie che l’ha tenuta lontana dai set per qualche anno. Nell’intervista non riusciva a trattenere le lacrime. Lui le è rimasto accanto mentre affrontava momenti durissimi a causa di una cistite intersiziale cronica. Lui le era rimasto accanto sempre tanto che lei in un’intervista a Oggi rivelò: “Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”. E tutto faceva presumere che il rapporto tra i due fosse di ferro. Ora arriva la notizia che però ancora non è stata confermata dai due diretti interessati.

