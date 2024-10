Francesco Totti è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per essere stato fotografato con Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva. Le immagini saranno presto pubblicate dal settimanale Gente, che mostra i due mentre lasciano un hotel di Roma.

La conferma di Jacobelli sulla storia con Totti

Marialuisa Jacobelli, contattata dalla rivista, non ha smentito le voci, confermando invece il flirt con Totti. Alla domanda diretta sulla loro liaison, ha risposto con un semplice “Sì”, aggiungendo: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”.

Totti e la crisi con Noemi Bocchi

Finora nient’altro è trapelato. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Totti aveva ritrovato l’amore con Noemi Bocchi ma finora non si era saputo nulla di una loro rottura. “Il pupone” nono hanno rilasciato alcuna dichiarazione né pubblicato nuovi contenuti sui social dopo la diffusione delle foto con Marialuisa Jacobelli fuori dall’hotel di Roma.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Nell’estate 2020, appena comparsa in tv su Temptation Island vantava già 160mila followers su Instagram. Oggi è a quota 4,2 milioni.

Marialuisa Jacobelli, 32 anni, è una giornalista sportiva, modella e influencer originaria di Milano. Figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli, già direttore del Corriere dello Sport e di Tutto Sport, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2017 con il programma Diretta Calcio su Topcalcio24, per poi collaborare con QSVS su Telelombardia. La sua popolarità cresce nel 2018, quando partecipa a Calcio&Mercato su Rai2 e Rai Sport, e l’anno successivo fa parte di Quelli che… la Serie B, sempre su Rai2. Nell’estate del 2020, ha partecipato come tentatrice a Temptation Island su Canale 5. Una tappa importante del suo percorso professionale è stata l’approdo a DAZN, dove è diventata uno dei volti principali, attirando grande attenzione sui social. Attualmente, lavora per Sport Mediaset e conta oltre 4 milioni di follower, guadagnandosi il soprannome di “Kim Kardashian italiana” da Gente.

Il caso di stalking

In passato è stata protagonista di una spiacevole vicenda di stalking con Francesco Angelini, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, finito in carcere per atti persecutori. 600 mail, 278 telefonate alla giovane, 1.072 all’utenza intestata alla madre e appostamenti documentati dalle 1.422 volte nelle quali lo smartphone di Angelini è stato agganciato dalle celle telefoniche vicine alla casa della ragazza. La giornalista ha trovato la forza di denunciare il “clima di terrore” che l’ha vista sottoposta a minacce, violenze fisiche e psicologiche. La situazione è degenerata a causa di voci su un presunto flirt della Jacobelli con il campione francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, risalente alla primavera del 2021. Queste dicerie hanno scatenato l’ira di Angelini, culminata il 2 gennaio 2022 in una stanza del Palace Hotel di Montecarlo, dove l’uomo l’ha insultata, minacciata e aggredita fisicamente stringendole le mani al collo. Marialuisa racconta che dopo una foto pubblicata su Instagram il suo stalker cominciò a darle della prostituta. Da lì è partita la denuncia: «Ormai soffrivo di attacchi di panico, ero seguita da uno psicologo che vedo tuttora, avevo paura di uscire di casa e paura di trovarmelo dentro casa all’improvviso, come se potesse succedere qualcosa di irrimediabile. Ho dovuto traslocare. Mi è rimasto l’istinto di guardarmi a destra e a sinistra per strada». Successivamente ha scoperto che l’imprenditore aveva molestato anche un’altra donna

