In casa mia il problema-Rai è stato risolto in radice, quando sono cominciati i lavori per il cosiddetto bonus facciate. Vi chiederete che rapporto c’è tra le due cose. Semplice: è che prima i cavi del digitale terrestre pendevano tutti come liane all’esterno del palazzo, calati dal terrazzo condominiale, ed entravano nelle case attraverso buchi di fortuna (parliamo di un antico palazzo della cosiddetta Napoli-bene, e ho detto tutto…). Fatti i lavori, l’assemblea dei proprietari non ha trovato un accordo su come sistemare in maniera dignitosa la foresta di antenne sul terrazzo (magari collocandone una sola: ideona ragionevole, quindi non raccolta) e consentire accessi meno barbari nelle case. Risultato: da un paio d’anni il palazzo non usufruisce del DTT, salvo che il canone Rai lo paghiamo regolarmente. Io me ne fotto del tutto, e anche mia moglie (salvo la sua debolezza per UPAS, che risolve via RaiPlay): in famiglia ci abboffiamo di serie (alcune vere e proprie opere d’arte) sulle grandi piattaforme streaming. Come la maggioranza degli italiani d’altronde, se è vero (dati Auditel 2022) che la Rai è seguita da 3 milioni 200mila italiani, Mediaset da 3 milioni 100mila. Mentre Netflix ha 8 milioni 900mila utenti unici, Amazon Prime 6 milioni 500mila, tanto per capirci.

Insomma, se guardiamo ai numeri, la Rai è oggettivamente un tema di scarso rilievo, da strapaese, di un’Italia che ha fatto il suo tempo: certo non tale da meritare intere paginate dei giornali o veementi e infuocate dichiarazioni di politici e commentatori. Eppure, periodicamente, suscita memorabili bagarre, di norma qualche mese dopo l’insediamento di un nuovo governo, quando la maggioranza del momento sente l’irrefrenabile bisogno di cambiarne gli assetti interni, dando il via ad una girandola di nomine che certificherebbero, in pompa magna, l’ennesima “nuova stagione” dell’emittente pubblica. Che poi tanto nuova non è mai, dato che in genere neo-direttori, vice e caporedattori, conduttori di talk etc… si danno il cambio solo in quanto si sono appiccicati addosso per tempo nuove etichette politiche (essendo – questo sì – degli straordinari professionisti nell’annusare l’aria che tira). E ogni “nuova stagione” non porta neppure bene, se è vero – come è verissimo – che qualunque maggioranza abbia cambiato le governance Rai, ha poi sempre perso le elezioni successive (verificare per credere la striscia degli ultimi trent’anni).

Perché allora questa centralità politica della Rai? Anche qui la verità è semplice: la Rai è considerata di default come una parte del bottino di chi vince le elezioni, e tale deve simbolicamente rimanere. “Servizio pubblico” finanziato dal canone, governato da un CdA espressione della politica, controllato da un’apposita commissione parlamentare di vigilanza. “Il mio editore di riferimento è la Dc”, disse tanto tempo fa Bruno Vespa: non aveva torto, da allora nulla è cambiato. Malgrado i periodici, ingenui tentativi di qualcuno di immaginarne un futuro à la BBC, la Rai è rimasta, e temo resterà, un’ineliminabile, inconfondibile tessera dell’eterno condominio Italia. Da cui sale sempre un’antica, casereccia, metaforica “puzza di broccoli” (Maurizio Costanzo dixit), proprio come accade in tutti i condomini del belpaese (anche in quello che abito, non me ne vogliano i miei dirimpettai).

